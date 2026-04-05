Van der Poel op jacht naar 'iets heel speciaals' in Vlaanderens Mooiste

Mathieu van der Poel kan zondag iets heel bijzonders doen: voor de vierde keer Vlaanderens Mooiste, ofwel de Ronde van Vlaanderen winnen. Iets dat tot nu toe nog niemand heeft gepresteerd. "Natuurlijk ben ik me daarvan bewust en het zou iets heel speciaals zijn", zei de wielrenner in de aanloop naar de koers die zondag om tien uur van start ging in Antwerpen.

Om de unieke vierde zege in de Ronde van Vlaanderen te behalen moet Van der Poel afrekenen met wereldkampioen en winnaar van vorig jaar Tadej Pogacar uit Slovenië.

Maar er zijn meer kanshebbers in Vlaanderen. De Belg Wout van Aert toont zich de afgelopen weken sterk, de Deen Mads Pedersen - die recent terugkeerde van een blessure - wordt steeds beter en aan de start van de Ronde staat voor het eerst ook de Belgische olympisch kampioen Remco Evenepoel.

Voorafgaand aan de koers gaf Van der Poel via zijn ploeg Alpecin - Premier Tech aan de race ondanks het lonkende record op dezelfde manier te benaderen als anders: "Proberen te winnen. Als dat leidt tot een record zal ik dat koesteren."

Het peloton startte om tien uur in Antwerpen. De finish ligt na 271 kilometer in Oudenaarde, waar de winnaar iets voor half vijf wordt verwacht.

Van der Poel won de Ronde van Vlaanderen in 2020, 2022 en 2024.