Brand in huis, politie gaat uit van opzet: buren hoorden harde knal

Er is zaterdagnacht brand gesticht bij een huis aan de Van Wielesteinstraat in Waalwijk. Niemand raakte gewond, zo laat de politie zondagochtend weten. Op het moment van de brand was niemand thuis. Omdat er veel rook was, moesten buren hun huis uit.

Buurtbewoners schrokken rond half vier wakker van een harde knal. Later kwam bij de politie een melding binnen van een woningbrand. De vraag of er aan de brand een explosie voorafging, kan de politie zondag nog niet beantwoorden. Dat wordt onderzocht, zegt een woordvoerder.

De brandweer heeft de voordeur met een kettingzaag opengezaagd om naar binnen te gaan. Er bleek niemand thuis. De brand zorgde voor veel rook. Daarom moesten buren hun huis uit. Toen de brandweer het vuur had geblust en de boel had geventileerd konden zij weer terug. Het huis waar de brand woedde, raakte beschadigd.