Brand in bestelbus door nog smeulende barbecues in Haaren

Gisteren om 13:45 • Aangepast gisteren om 14:08
Brand in bestelbus door nog smeulende barbecue in Haaren (Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Brand in bestelbus door nog smeulende barbecue in Haaren (Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Aan het Eind in Haaren is in een bestelbus brand uitgebroken door smeulende houtresten in twee grote luxe barbecues die in de bus stonden. Tussen de barbecues lagen ook dekens, die vlam hadden gevat. De brand werd ontdekt door een brandweerman van het lokale korps, die in de straat woont.

De brandweerman schakelde direct zijn collega’s in. In de tussentijd begon de eigenaar van de bestelbus met het leegmaken van het voertuig en probeerde hij het vuur te blussen met emmers water. 

De brandweer nam de bluswerkzaamheden bij aankomst van de eigenaar over en had het vuur snel onder controle. Door de snelle ontdekking bleef de schade beperkt, al liep de bestelbus wel enige schade op.

Brand in bestelbus door nog smeulende barbecue in Haaren (Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Brand in bestelbus door nog smeulende barbecue in Haaren (Bart Meesters/Persbureau Heitink).

