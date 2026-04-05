Navigatie overslaan

PSV-captain Schouten mist WK om zware knieblessure: operatie noodzakelijk

Gisteren om 14:15 • Aangepast gisteren om 15:24
Tranen bij PSV-aanvoerder Jerdy Schouten (foto: Tobias Kleuver / ANP).
Jerdy Schouten heeft zaterdagavond tijdens het duel met FC Utrecht een kruisbandblessure opgelopen. De 29-jarige aanvoerder van PSV moet geopereerd worden en mist het WK.

Profielfoto van Leon Voskamp
Geschreven door
Leon Voskamp

Tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht voelde Schouten direct dat het mis was. "Je hebt dan nog een sprankje hoop dat het meevalt, maar dat bleek helaas niet zo te zijn. De klap is nu groot, maar de knop zal snel omgaan. Er staan weer mooie dingen te gebeuren voor PSV en ik zal er alles aan doen om overal bij te zijn."

Schouten moet binnenkort onder het mes. Er wordt komende week een concreet behandelplan gemaakt voor zijn herstel.

Door de kruisbandblessure is het seizoen voorbij voor de aanvoerder van PSV. Er gaat ook een streep door het WK.

Jerdy Schouten raakte zwaargeblesseerd tegen FC Utrecht (foto: Ben Gal/Orange Pictures).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant
