Advertentie
PSV-captain Schouten mist WK om zware knieblessure: operatie noodzakelijk
Gisteren om 14:15 • Aangepast gisteren om 15:24
Jerdy Schouten heeft zaterdagavond tijdens het duel met FC Utrecht een kruisbandblessure opgelopen. De 29-jarige aanvoerder van PSV moet geopereerd worden en mist het WK.
Tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht voelde Schouten direct dat het mis was. "Je hebt dan nog een sprankje hoop dat het meevalt, maar dat bleek helaas niet zo te zijn. De klap is nu groot, maar de knop zal snel omgaan. Er staan weer mooie dingen te gebeuren voor PSV en ik zal er alles aan doen om overal bij te zijn."
Schouten moet binnenkort onder het mes. Er wordt komende week een concreet behandelplan gemaakt voor zijn herstel.
Door de kruisbandblessure is het seizoen voorbij voor de aanvoerder van PSV. Er gaat ook een streep door het WK.
Advertentie
Advertentie