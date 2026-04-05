Navigatie overslaan

Paaschocolade, PSV en zorgen om sluiting zorgvilla: dit gebeurde deze week

Gisteren om 21:48 • Aangepast gisteren om 22:26
Chocolatier Hein Geers met zijn cacaobonen uit Honduras (foto: Omroep Brabant).
Van compleet zelfgemaakte chocolade uit Tilburg tot grote zorgen over de sluiting van zorgvilla's. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Max Hermens (28) combineert ijshockey met een kantoorbaan en hoopt dit jaar met Tilburg Trappers eindelijk weer de finale van de play-offs te halen.

De captain keerde acht jaar geleden terug uit Zweden en won in zijn eerste seizoen direct de Oberliga-titel. Na twee overtuigende overwinningen wacht nu de halve finale tegen Deggendorfer SC, waarbij de eerste vier wedstrijden in één week worden afgewerkt met uitwedstrijden van ruim 750 kilometer enkele reis.  Lees hier zijn verhaal.

Lees ook

Chocolatier Hein Geers uit Tilburg maakt alle chocolade zelf, van rauwe cacaoboon uit Honduras tot paasei in de vitrine. De cacaobonen komen in grote zakken van zeventig kilo binnen en ondergaan eerst een fermentatieproces van vijf tot zeven dagen voordat ze worden gedroogd en naar Tilburg worden gebracht.

Geers is één van slechts zeven echte chocolatiers in Nederland die dit ambacht nog uitoefenen, hoewel hij zich zorgen maakt dat het ambacht verloren gaat door grote industriële chocolademerken. Hier lees je zijn verhaal.

Lees ook

Die ene dag in het jaar breekt aan waarop mensen elkaar voor de gek houden: 1 april. Martijn Konings uit Vlijmen bedenkt grappen voor merken als HEMA, Dirk en Kruidvat. Maar wanneer is een 1 aprilgrap geslaagd? "Soms valt het kwartje opeens", zegt hij.

Check zijn verhaal hier.

Lees ook

PSV is kampioen! Dat kwam voor niemand als een verrassing. De enige vraag was wanneer de titel definitief binnen zou zijn. Dat moment kwam tijdens FC Volendam–Feyenoord, waar de Rotterdammers niet tot scoren kwamen. Daardoor is de landstitel officieel voor PSV, dat de schaal in ontvangst mag nemen. De wedstrijd eindigde in 0-0. 

Zie hier hoe het Stratumseind ontplofte toen duidelijk werd dat PSV de landstitel binnen heeft. 

Lees ook

Tot slot zorgen in de Tweede Kamer over de macht van het Duitse bedrijf B. Braun, eigenaar van ExpertCare. De multinational sluit vier zorgvilla's, waaronder in Waalre, waardoor tachtig kinderen die hoogspecialistische zorg nodig hebben deze hulp verliezen.

 Oppositiepartijen spreken van 'ellende' en vragen zich af wat zo'n multinational in de Nederlandse zorg doet, terwijl minister Mirjam Sterk (CDA) verbaasd was over een mail aan ouders waarin staat dat niet zeker is of de villa's in mei open kunnen blijven. Lees hun analyse.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.