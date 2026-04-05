Paaschocolade, PSV en zorgen om sluiting zorgvilla: dit gebeurde deze week

Van compleet zelfgemaakte chocolade uit Tilburg tot grote zorgen over de sluiting van zorgvilla's. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Max Hermens (28) combineert ijshockey met een kantoorbaan en hoopt dit jaar met Tilburg Trappers eindelijk weer de finale van de play-offs te halen. De captain keerde acht jaar geleden terug uit Zweden en won in zijn eerste seizoen direct de Oberliga-titel. Na twee overtuigende overwinningen wacht nu de halve finale tegen Deggendorfer SC, waarbij de eerste vier wedstrijden in één week worden afgewerkt met uitwedstrijden van ruim 750 kilometer enkele reis. Lees hier zijn verhaal.

Chocolatier Hein Geers uit Tilburg maakt alle chocolade zelf, van rauwe cacaoboon uit Honduras tot paasei in de vitrine. De cacaobonen komen in grote zakken van zeventig kilo binnen en ondergaan eerst een fermentatieproces van vijf tot zeven dagen voordat ze worden gedroogd en naar Tilburg worden gebracht.

Geers is één van slechts zeven echte chocolatiers in Nederland die dit ambacht nog uitoefenen, hoewel hij zich zorgen maakt dat het ambacht verloren gaat door grote industriële chocolademerken. Hier lees je zijn verhaal.

Die ene dag in het jaar breekt aan waarop mensen elkaar voor de gek houden: 1 april. Martijn Konings uit Vlijmen bedenkt grappen voor merken als HEMA, Dirk en Kruidvat. Maar wanneer is een 1 aprilgrap geslaagd? "Soms valt het kwartje opeens", zegt hij. Check zijn verhaal hier.

PSV is kampioen! Dat kwam voor niemand als een verrassing. De enige vraag was wanneer de titel definitief binnen zou zijn. Dat moment kwam tijdens FC Volendam–Feyenoord, waar de Rotterdammers niet tot scoren kwamen. Daardoor is de landstitel officieel voor PSV, dat de schaal in ontvangst mag nemen. De wedstrijd eindigde in 0-0. Zie hier hoe het Stratumseind ontplofte toen duidelijk werd dat PSV de landstitel binnen heeft.

Tot slot zorgen in de Tweede Kamer over de macht van het Duitse bedrijf B. Braun, eigenaar van ExpertCare. De multinational sluit vier zorgvilla's, waaronder in Waalre, waardoor tachtig kinderen die hoogspecialistische zorg nodig hebben deze hulp verliezen. Oppositiepartijen spreken van 'ellende' en vragen zich af wat zo'n multinational in de Nederlandse zorg doet, terwijl minister Mirjam Sterk (CDA) verbaasd was over een mail aan ouders waarin staat dat niet zeker is of de villa's in mei open kunnen blijven. Lees hun analyse.