Peter Bosz wil nog niet op de bank gaan liggen: 'Bang dat ik snel oud word'

Drie seizoenen staat Peter Bosz aan het roer van PSV en in alle seizoenen wint hij met zijn club de Eredivisie. Toch kwam de 62-jarige trainer dit jaar voor een dilemma te staan. Zijn contract liep af en dus moest hij bepalen: stop ik ermee of ga ik toch nog even door. Uiteindelijk besloot Bosz zijn contract met twee jaar te verlengen tot 2027. Ook omdat hij nog geen zin heeft om op de bank te liggen. Nu PSV kampioen is, blikt hij terug op deze belangrijke keuze.

Na de wedstrijd tegen Feyenoord op 1 februari kwam het verlossende woord: Peter Bosz verlengt zijn contract bij PSV. Iets wat al een beetje in de lucht hing, maar toch waren er twijfels. Al was Bosz er zelf al best snel uit. "Ik heb het hier geweldig naar mijn zin. Ik heb ook bij clubs gezeten waar het anders was. Voor de winterstop wist ik al wel dat ik wilde blijven." Toch was die keuze niet zo makkelijk als het lijkt voor de coach. "Het is ook iets wat in mij vecht. Wat krijgt de voorrang? Eindelijk dingen kunnen doen die écht leuk zijn als ze in je opkomen. Wat elke opa doet. Dat kan ook leuk zijn." Toch ziet Bosz zichzelf nog niet met pensioen gaan. "Ik ben ook wel bang dat als ik echt op die bank ga liggen, ik snel een oude man word en dat wil ik niet."

"Een bak koffie, slap ouwehoeren en dan begint de dag."

Maar wat doet de Apeldoorner er dan aan om niet oud te worden? Want de jaren tikken gewoon door. "Ik sta iedere dag om halfzeven op en om zeven uur ben ik op de club. Dat is een bepaalde routine en discipline waar ik me goed bij voel." Samen met de staf begint hij dan aan zijn dag. "Dan pakken we een bak koffie, doen we wat slap ouwehoeren en ontbijten we samen. En dan begint om kwart voor acht onze dag." Echt uitslapen doet de coach niet. Hij heeft vaker laten weten dat hij na wedstrijden tot diep in de nacht bezig is met het voetbal. "Wij trainen dan om twaalf uur. Dan slaap ik toch vaak maar drie, vier uurtjes. Ik ga dan wel wat vermoeid naar de club toe. Maar als ik hier dan ben, ga ik weer mee in de energie."

"Ik heb als trainer bewust een andere route gekozen."