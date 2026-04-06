Dode vrouw in appartement Oss niet overleden door misdrijf

De vrouw die zondag dood werd gevonden in een appartement in Oss is niet omgekomen door een misdrijf. Dat laat de politie maandagochtend weten.

De vrouw werd gevonden in een flat aan de Oude Litherweg. In het appartement was ook een jong kind aanwezig, dat voor controle naar een ziekenhuis werd gebracht. De politie kan verder niets zeggen over de huidige toestand van dit kind.

Agenten gingen het huis rond vijf uur 's middags binnen na een melding dat daar een dode vrouw lag. Zij vonden toen het baby'tje. Rond tien uur zondagavond verlieten de onderzoeksteams de flat.

Op beelden is te zien dat een baby in een Maxi-Cosi meegenomen wordt in een ambulance: