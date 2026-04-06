Gewonde bij steekpartij, minderjarige aangehouden met stroomstootwapen

Vandaag om 15:33 • Aangepast vandaag om 16:25
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Bij een steekpartij aan de Piusstraat in Tilburg is maandagochtend iemand gewond geraakt. De verdachte, een minderjarige jongen is opgepakt. Omdat hij niet wilde meewerken aan zijn arrestatie, gebruikte de politie een taser.

De politie kreeg rond zeven uur de melding van steekpartij aan de Piusstraat. Agenten troffen een gewonde aan, die door ambulancemedewerkers werd behandeld aan zijn verwondingen. 

De verdachte, een minderjarige jongen, moest met een stroomstootwapen onder controle worden gebracht. De mes waarmee gestoken zou zijn, is  door agenten teruggevonden.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 

