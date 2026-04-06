Ernstig ongeluk met motorrijder in Chaam, meerdere hulpdiensten opgeroepen
Vandaag om 11:07 • Aangepast vandaag om 13:44
Op de Gilzeweg bij Chaam is maandagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens omstanders verloor een motorrijder in een flauwe bocht de macht over het stuur en botste hij tegen een boom.
Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar Chaam. de brandweer schermde de plek van het ongeluk af en de weg werd afgesloten voor het verkeer.
