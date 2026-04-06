Ernstig ongeluk met motorrijder in Chaam, meerdere hulpdiensten opgeroepen

Vandaag om 11:07 • Aangepast vandaag om 13:44

Op de Gilzeweg bij Chaam is maandagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens omstanders verloor een motorrijder in een flauwe bocht de macht over het stuur en botste hij tegen een boom. 

Redactie

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar Chaam. de brandweer schermde de plek van het ongeluk af en de weg werd afgesloten voor het verkeer.

    Vanwege de ernst van de situatie in Chaam kwam onder meer een traumaheli naar de plaats van het ongeluk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Volgens omstanders verloor de motorrijder in een flauwe bocht de macht over het stuur en botste hij tegen een boom (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

