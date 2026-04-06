Motorrijder (67) uit Chaam overleden na ernstig ongeluk

Een motorrijder, een 67-jarige man uit Chaam is maandag overleden na een ernstig ongeluk op de Gilzeweg bij zijn woonplaats. Volgens omstanders verloor de motorrijder maandagochtend in een flauwe bocht de macht over het stuur en botste hij tegen een boom.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar Chaam. De brandweer schermde de plek van het ongeluk af en de weg werd afgesloten voor het verkeer.

"Wij hebben er alles aan gedaan om de man nog te helpen, maar dit is helaas niet gelukt", zei een woordvoerder van de politie.