Motorrijder (67) uit Chaam overleden na ernstig ongeluk

Vandaag om 11:07 • Aangepast vandaag om 15:57

Een motorrijder, een 67-jarige man uit Chaam is maandag overleden na een ernstig ongeluk op de Gilzeweg bij zijn woonplaats. Volgens omstanders verloor de motorrijder maandagochtend in een flauwe bocht de macht over het stuur en botste hij tegen een boom.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar Chaam. De brandweer schermde de plek van het ongeluk af en de weg werd afgesloten voor het verkeer.

"Wij hebben er alles aan gedaan om de man nog te helpen, maar dit is helaas niet gelukt", zei een woordvoerder van de politie.

    Vanwege de ernst van de situatie in Chaam kwam onder meer een traumaheli naar de plaats van het ongeluk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Volgens omstanders verloor de motorrijder in een flauwe bocht de macht over het stuur en botste hij tegen een boom (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

