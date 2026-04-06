Handhaver bespuugd in Helmond, twee mannen aangehouden

Vandaag om 12:30 • Aangepast vandaag om 13:23
Foto: Instagram handhaving Helmond.
Een handhaver is maandagochtend bespuugd in Helmond. Ook de auto van de handhaver kreeg de volle laag. Twee mannen zijn aangehouden.

De ene man werd aangehouden vanwege het bespugen van de handhaver, de ander omdat de agenten vermoeden dat hij onrechtmatig in Nederland is. Dit bleek wat later daadwerkelijk het geval.

De handhavers gingen op de mannen af na een melding van wildkamperen. Toen ze hen vroegen te vertrekken, sloeg de vlam in de pan. De handhaver heeft aangifte gedaan. "Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd", benadrukt de politie.  "Hier treden wij streng tegen op."

