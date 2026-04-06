Hennepkwekerij opgerold in Waalwijk, vijf arrestaties

Vandaag om 14:16 • Aangepast vandaag om 14:28
De politie heeft maandagmiddag in Waalwijk een hennepkwekerij opgerold. Vijf mensen zijn aangehouden.

De kwekerij werd rond het middaguur ontdekt aan de Grotestraat. De verdachten waren op dat moment in het gebouw aanwezig.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de verdachten of de omvang van de vondst.

Volgens een woordvoerder van de politie is een gespecialiseerd bedrijf nog bezig met het ruimen van de wietplanten.

