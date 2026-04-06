Yibbi Jansen doet hockeysters Den Bosch pijn in finale Euro Hockey League

De hockeysters van Den Bosch hebben op eigen veld de finale van de Euro Hockey League verloren. In de finale was SCHC (De Stichtsche) uit Bilthoven met 1-0 te sterk voor de titelverdediger.

Yibbi Jansen uit Gemonde was in de 45ste minuut trefzeker voor SCHC via haar wapen, de strafcorner. Ze sloeg de bal loeihard in het doel. Frédérique Matla van Den Bosch kreeg vlak voor tijd nog een kans om via een strafcorner gelijk te maken, maar haar bal werd gestuit.

Den Bosch begon als drievoudig winnaar als favoriet aan de finale. De ploeg van coach Marieke Dijkstra boekte in de aanloop overtuigende overwinningen op het Schotse Watsonians (6-0) en het Spaanse Club Campo de Madrid (5-1) en wist zich ook gesteund door de eigen aanhang langs het veld in Den Bosch.

Eerste finale SCHC

De Stichtsche volgde een langere weg om voor de eerste keer de finale van het Europese clubtoernooi te bereiken. De ploeg van coach Robbert van de Peppel moest eerst nog de achtste finales spelen. Daarin werd het Spaanse Club Egara met 6-1 verslagen. Daarna volgden overwinningen op Braxgata (4-0) en Mannheimer SC (3-0).

De finale zat wel vol spanning, maar er waren weinig kansen. Het kwam aan op de strafcorners. Jansen verzilverde haar tweede poging.

Bij Den Bosch moest het komen van Matla. Zij kreeg in de wedstrijd drie kansen, waarvan de laatste op iets meer dan een minuut voor tijd. Alle keren miste de speelster, die in de voorgaande twee wedstrijden acht keer had gescoord.