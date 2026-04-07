PSV-fans krijgen ‘fantastisch lenteweer’ cadeau tijdens huldiging

PSV-fans kunnen dinsdag niet alleen genieten van een kampioensfeest, maar ook van het prachtige lenteweer. Volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza wordt het 'echt fantastisch weer' tijdens de huldiging in Eindhoven.

De dag begint nog fris, met zo’n vier graden in de vroege ochtend, maar dat is snel vergeten. Rond het middaguur stijgt het kwik al ruim boven de tien graden en in de middag voelt het in de zon zelfs nog warmer aan. Regen? Dat kun je met een gerust hart uit je hoofd zetten, want het blijft de hele dag droog.

Weerman Lafeber is er duidelijk over: beter hadden de supporters het niet kunnen treffen met het kampioenschap van PSV . “Het wordt lenteachtig, met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Strakblauw, geen wolkje aan de lucht en weinig wind.”

Perfecte omstandigheden dus om het kampioenschap van PSV uitbundig te vieren. Heeft al dat wachten toch nog iets goeds opgeleverd. Dus laat die winterjas maar thuis, trek iets luchtigs aan en zet de drankjes alvast koud.

Lente liefhebbers opgelet

Ook de dagen daarna blijft het weer meewerken. Woensdag wordt het zelfs nog iets warmer, met mogelijk 19 graden en lokaal zelfs een tikje richting de 20. Donderdag doet daar nog een schepje bovenop, al neemt de bewolking dan wel wat toe en stijgt in de avond de kans op regen.

Daarna volgt een kleine dip op vrijdag, maar in het weekend wordt het alweer droger en lopen de temperaturen weer op. Kortom: het lentegevoel blijft nog even hangen.

