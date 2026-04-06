Topdrukte bij koeiendans: meer dan 1000 mensen zien koeien wei in rennen

De koeiendans in Volkel heeft dit jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Ruim 1200 mensen stonden op een zonovergoten Tweede Paasdag rijen dik om de koeien de wei in te zien rennen. “Dit beeld maakt ons als boeren heel blij en het is extra leuk als er zoveel interesse is”, zegt boerin Nanne van Dijk.

Het is maandag dringen rond de wei waar de koeien van de familie Van Dijk na maanden weer naar buiten mogen. De parkeerplaats rond de Volkelse Hooiberg staat overvol en de wei is volledig omringd met nieuwsgierige toeschouwers. Met camera’s in de aanslag en kinderen op de schouders wachten bezoekers geduldig op het moment dat de staldeuren open gaan. Onder luid tromgeroffel van de fanfare rennen de koeien hysterisch de wei in. “Echt leuk hoe ze zo door de wei heen dansen”, zegt Jolanda die er voor het eerst is, samen met haar kleinkinderen. “Eerst keken ze even om zich heen en leken ze zich af te vragen of ze wel echt naar buiten mochten”, lacht haar kleindochter Julia.

Junior en zijn gezin zijn helemaal vanuit Breda naar Volkel toe gereden om het spektakel te kunnen zien. “Dat hebben we er graag voor over", zegt Junior. "Dit moet je een keer meegemaakt hebben. Zoveel vreugde bij die beesten als ze weer naar buiten kunnen, mega gaaf.”

"Je merkt dat ze bij de eerste lentedag al rondjes gaan rennen in de stallen."

Nanne van Dijk, de dochter van Corné en Arnanda, is enthousiast over de grote opkomst. “Prachtig, dit beeld maakt ons altijd heel blij en dan is het extra leuk als de interesse zo groot is.” Andere jaren kwamen er volgens Nanne meestal zo'n 800 mensen naar de boerderij toe, maar dit jaar zitten ze ruim over de duizend heen. “We hopen dat we iets mee kunnen geven van waar die melk vandaan komt en wat de boer doet.” De koeien keken volgens Nanne al even uit naar dit moment. “Je merkt dat ze bij de eerste lentedag al rondjes gaan rennen en gaan spelen in de stallen. En zodra al die mensen hier rondlopen, weten ze dat er wat leuks aan gaat komen.” De weidegang betekent niet alleen meer vrijheid voor de koeien, maar ook lekkerdere melk, legt Nanne uit. “De melk krijgt een zachtere smaak en de vetten zullen ook dalen.” Daar zijn Desi en Melvin blij mee. “Wij halen hier altijd onze melk, dus het is heel leuk om dit dan een keer te horen en de koeien zo blij te zien.”