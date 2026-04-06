Navigatie overslaan

Man (85) rijdt met 54 kilometer per uur op snelweg en raakt rijbewijs kwijt

Vandaag om 16:50
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Een man (85) heeft maandag zijn rijbewijs moeten inleveren. Agenten zagen de man in zijn oldtimer rijden op de A2 bij Leende. De man reed slechts 54 kilometer per uur en slingerde over de weg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De verkeerspolitie zegt dat ze enkele kilometers achter de man reden. Hij viel op door zijn lage snelheid, maar ook door zijn slingerende rijgedrag. De man zou volgens de politie continu met twee wielen op de vluchtstrook rijden. 

De man werd bij Leende van de snelweg gehaald en moest direct zijn rijbewijs inleveren. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
