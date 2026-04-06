Man wil broodje halen in Eindhoven, gaat voor 507 dagen terug de cel in

Een man is maandag in Eindhoven opgepakt, nadat bij controle bleek dat hij nog een gevangenisstraf had openstaan van 507 dagen. De man wilde een broodje eten in de stad, maar mocht eigenlijk helemaal niet in Nederland zijn.

Agenten van de verkeerspolitie Oost-Brabant controleerden op de Marconilaan in Eindhoven een auto met een Belgisch kenteken. De inzittenden gaven aan een broodje te willen eten en zochten nog een goede broodjeszaak.

Op de achterbank van de auto zat een 24-jarige man. Hij bleek nog een gevangenisstraf open te hebben staan van 507 dagen voor een woningoverval in Helmond in 2021.

Ook moet hij nog een schadevergoeding betalen van 10.000 euro. Daarnaast had de man ook een verbod om in Nederland te zijn, dit kan hem nog een extra straf opleveren van twee maanden.