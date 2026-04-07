112-nieuws: Man huurt deelauto en vindt jerrycans in kofferbak • Auto op zijn kant bij botsing met andere auto in Bladel
Vandaag om 11:32
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
11:32
Man huurt deelauto en vindt jerrycans in kofferbak
Een man die dinsdagochtend een deelauto had gehuurd aan de Pastoor Spieringstraat in Uden keek vreemd op toen hij drie jerrycans met vloeistof in de kofferbak vond. Hij vertrouwde het niet en belde de politie.
11:26
Auto op zijn kant bij botsing met andere auto in Bladel
Een auto is dinsdagochtend op zijn kant beland na een botsing met een andere auto op de Ir. Mettropweg in Hoogeloon. De andere auto is in het weiland beland. De inzittenden raakten lichtgewond.
10:27
Fietser naar ziekenhuis na aanrijding op rotonde in Boxmeer
Een fietser is dinsdagochtend aangereden door een auto op een rotonde aan de Beugenweg in Boxmeer. De man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
05:27
Auto belandt tegen zonnepanelen na botsing in Beek en Donk
Een auto is maandagnacht gecrasht op de Broekdalerbaan in Beek en Donk. Het ging mis na een botsing met een taxibusje. De auto belandde op een weiland naast de weg, tegen zonnepanelen.
