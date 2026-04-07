112-nieuws: Man huurt deelauto en vindt jerrycans in kofferbak • Auto op zijn kant bij botsing met andere auto in Bladel

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

11:32 Man huurt deelauto en vindt jerrycans in kofferbak Een man die dinsdagochtend een deelauto had gehuurd aan de Pastoor Spieringstraat in Uden keek vreemd op toen hij drie jerrycans met vloeistof in de kofferbak vond. Hij vertrouwde het niet en belde de politie. Lees verder

11:26 Auto op zijn kant bij botsing met andere auto in Bladel Een auto is dinsdagochtend op zijn kant beland na een botsing met een andere auto op de Ir. Mettropweg in Hoogeloon. De andere auto is in het weiland beland. De inzittenden raakten lichtgewond. Lees verder

10:27 Fietser naar ziekenhuis na aanrijding op rotonde in Boxmeer Een fietser is dinsdagochtend aangereden door een auto op een rotonde aan de Beugenweg in Boxmeer. De man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder