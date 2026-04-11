Oranjebus klaar voor WK-avontuur: ‘Ook daar willen ze feestje meemaken'

Niet iedereen is het ermee eens, maar het Nederlands elftal speelt komende zomer gewoon wedstrijden op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Ook de beroemde Oranje dubbeldekker bus is weer van de partij. Want voetbal en politiek moet je scheiden, zo vinden de organiserende supporters. "Voor Trump doe ik de deur dicht", zegt chauffeur Frans Peeters uit Chaam. "Want het is ons feestje."

Nog één weekend klussen en dan moet de grote dubbeldekker bus klaar zijn om op 15 april de boot op te gaan. De leden van de vereniging Oranjefans, waarvan er veel uit Brabant komen, zijn er druk mee in de stalling in Ulicoten. "Alles moet eruit, gecontroleerd en opgeschreven worden voor de douane", vertelt Frans Peeters die de dubbeldekker straks in Noord-Amerika bestuurt. "Ze kijken echt alles na. Tot de kleinste details."

"Technisch hebben we de bus al aangepast", vervolgt hij. "In Amerika heb je namelijk 110 volt in plaats van 220, dus anders werkt het allemaal niet goed. En het bier moet voor de mannen achterin natuurlijk wel koud zijn.” En ja, ook het uiterlijk telt. "Er komt nog een grote sticker op het dak. Een grote wereldbeker, want dat zijn voor de drones en helikopters de mooiste beelden."

Sjoerd van Fessem bij de oranje dubbeldekker.

Dat de bus überhaupt zou gaan, was lange tijd nog maar de vraag. Vooral de verzekering gaf kopzorgen. "Je gaat niet onverzekerd rijden in Amerika", zegt Sjoerd van Fessem uit Breda. "Dat was dit keer echt een ding." Daar kwamen nog hoge ticketprijzen, de lange afstanden (het WK vindt plaats in drie landen: de Verenigde Staten, Mexico en Canada) en twijfelende supporters bij. Maar toen de kosten daalden en de loting gunstig uitviel, sloeg de stemming om. "Op een gegeven moment kun je vinkjes zetten: verzekering geregeld, transport geregeld, mensen geregeld. Dan gaat het leven."

Wat ook hielp waren de reacties uit de Verenigde Staten. Daar zitten miljoenen mensen met Nederlandse roots. "Die willen ook een keer zo’n oranje feest meemaken", zegt Van Fessem. "De bekende Oranjeparade achter de bus aan wordt echt groter dan je denkt. Eén grote golf van vrolijkheid." Er worden zo’n 5000 Nederlandse fans per groepswedstrijd verwacht. En dat kunnen er zomaar meer worden als Oranje goed presteert. Maar eerst moet de bus er zien te komen. Op 15 april vertrekt die per boot vanuit Zeebrugge naar de haven van Galveston en rijdt daarna door naar steden als Houston, Dallas en Kansas City. "In het begin is het wat betreft afstanden prima te doen", zegt Peeters. "Dat voelt bijna als een vakantie." Maar als Oranje ver komt, wordt het andere koek. "Tot aan de finale praat je over een totaal van 13.000 kilometer", vult Van Fessem aan. "Bij hele grote afstanden gaat de bus daarom op een dieplader en vliegen wij zelf."

Frans Peeters uit Chaam, chauffeur van de oranje dubbeldekker

De reis naar de Verenigde Staten Amerika roept onder meer door de Iran-oorlog ook wel wat vragen op. Wat als president Donald Trump ineens opduikt bij de bus? "Ik vind: het is ons en niet zijn feestje", vertelt Frans Peeters. "Want anders moet hij de aandacht weer hebben. Als Trump voor de deur staat, doe ik die gewoon dicht. Het word weer een heel avontuur." Oranjefan Van Fessem blijft iets diplomatieker, maar ook hij wil vooral één ding: "Voetbal en plezier. Daar gaat het om."