Eerste Brabantse bever langs de Maas heeft zender om gedrag te onderzoeken
Waterschap Aa en Maas gaat bevers langs de Maas zenderen om te kijken hoe zij zich verplaatsen. Dit doet het waterschap om in de toekomst maatregelen te kunnen nemen tegen verzakking van dijken, kades en (spoor)wegen.
Het graaf- en bouwtalent van de bever is fascinerend, maar het kan ook risico's opleveren voor dijken, kades en (spoor)wegen. De dieren graven een ingang die onder water ligt. Vaak worden deze pas opgemerkt als ze instorten.
Verzakking
Met het zenderonderzoek wil het waterschap in de gaten houden waar de dieren zich bevinden en waar zij naartoe gaan bij hoogwater. Zo kunnen er in de toekomst maatregelen genomen worden tegen verzakking.
De eerste Brabantse bever heeft vorige week een zendertje gekregen. Langs de Maas worden hiervoor 's nachts dozen neergezet waar de bevers inkruipen. Vervolgens wordt een radiozender geplaatst. Door de lichaamsbouw van de bever is een halsband geen optie dus wordt het zendertje als een soort oormerk aan de staart vastgemaakt.
De staart van het dier is volgens het waterschap relatief ongevoelig, omdat het vooral uit vetweefsel en weinig zenuwen bestaat. Door de draaibare bevestiging kan de bever minder makkelijk ergens aan blijven haken. Eerdere projecten hebben laten zien dat de zender vroeg of laat los kan raken, maar dat geldt ook voor andere methoden. Waterschap Aa en Maas doet nog onderzoek naar andere methoden.
De radiozender wordt uitgepeild met antennes. Zo kunnen de onderzoekers zien waar de bever zit. Dit werkt ook goed als het dier in een hol of burcht zit. De onderzoekers hopen voor 15 april nog meer bevers te zenderen. Tussen 15 april en 1 september ligt het werk stil omdat bevers dan jongen krijgen en zogen.