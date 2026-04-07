Eerste Brabantse bever langs de Maas heeft zender om gedrag te onderzoeken

Waterschap Aa en Maas gaat bevers langs de Maas zenderen om te kijken hoe zij zich verplaatsen. Dit doet het waterschap om in de toekomst maatregelen te kunnen nemen tegen verzakking van dijken, kades en (spoor)wegen.

Het graaf- en bouwtalent van de bever is fascinerend, maar het kan ook risico's opleveren voor dijken, kades en (spoor)wegen. De dieren graven een ingang die onder water ligt. Vaak worden deze pas opgemerkt als ze instorten. Verzakking

Met het zenderonderzoek wil het waterschap in de gaten houden waar de dieren zich bevinden en waar zij naartoe gaan bij hoogwater. Zo kunnen er in de toekomst maatregelen genomen worden tegen verzakking.

De eerste Brabantse bever heeft vorige week een zendertje gekregen. Langs de Maas worden hiervoor 's nachts dozen neergezet waar de bevers inkruipen. Vervolgens wordt een radiozender geplaatst. Door de lichaamsbouw van de bever is een halsband geen optie dus wordt het zendertje als een soort oormerk aan de staart vastgemaakt.

De bevers worden in de nacht gezenderd (foto: Waterschap Aa en Maas).