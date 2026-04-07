Kijk hier hoe de eerste fans door de poortjes gaan voor het Stadhuisplein

Het centrum van Eindhoven loopt dinsdagochtend langzaam vol. Om half drie vanmiddag wordt PSV gehuldigd voor het behaalde kampioenschap. Op het Stadhuisplein gaan de spelers toegejuicht worden door een grote menigte.

Het is voor PSV de derde landstitel op rij. Op de platte kar maakt de selectie van coach Peter Bosz een ereronde door de stad voordat de ploeg gehuldigd wordt.

De eerste fans verzamelden zich al vroeg op het Stadhuisplein. Kijk hier terug hoe de poortjes opengingen en de echte die-hard fans een plekje zochten in de wachtvakken, om de huldiging straks perfect te kunnen zien.

Het is even dringen, maar deze fans zijn straks verzekerd van een goed plekje.

PSV-fans op Stadhuisplein (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).














