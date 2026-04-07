Verrassing bij het ophalen van deelauto: man vindt jerrycans in kofferbak

Vandaag om 11:32 • Aangepast vandaag om 14:20

Een man die dinsdagochtend een deelauto had gehuurd aan de Pastoor Spieringstraat in Uden keek vreemd op toen hij drie jerrycans met vloeistof in de kofferbak vond. Hij vertrouwde het niet en belde de politie.

De politie kwam naar de parkeerplaats en schakelde de brandweer in. De brandweer van Uden en een adviseur gevaarlijke stoffen kwamen en voerden metingen uit. Ze  ontdekten dat er brandstof in de jerrycans zat. Waarom de jerrycans in de deelauto lagen, is niet duidelijk.

Er bleek brandstof in de jerrycans te zitten (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

