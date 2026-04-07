PSV-supporters proberen tóch vuurwerk mee te nemen naar huldiging

Handhaving en politie hebben dinsdag vuurwerk van PSV-supporters in beslag genomen op het Stadhuisplein in Eindhoven. De politie deelt een foto waarop het vuurwerk te zien is.

Ondanks een verbod proberen PSV-supporters toch vuurwerk het plein op te krijgen voor de huldiging dinsdagmiddag. Behalve vuurwerk mogen bezoekers ook geen tassen, alcohol, drugs, glas, blik, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen meenemen.

Bij de huldiging vorig jaar werd veel vuurwerk afgestoken. Daardoor liepen zestig mensen brandwonden op. Daarom worden bezoekers op het Stadhuisplein nu gefouilleerd.

Huldiging dinsdag live bij Omroep Brabant

Vanaf 14.30 uur zie je de huldiging van PSV live bij Omroep Brabant. Volg de huldiging van PSV op deze site en app, via onze gratis streamingdienst Brabant+ of via YouTube, Facebook of tv.

Al het nieuws over het kampioenschap van PSV vind je op onze dossierpagina.