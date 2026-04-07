Winkelverbod om diefstal door hoogleraar TU/e: 'Ging fout met zelfscan'

Maarten Steinbuch, een bekend hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een winkelverbod gekregen bij de Albert Heijn. Acht van de twaalf producten in zijn winkelmandje had hij niet gescand.

De hoogleraar, die zich opvallend genoeg juist bezighoudt met technologie en robotica, zegt tegen het universiteitsblad Cursor de fout in te zijn gegaan door vermoeidheid en onoplettendheid. Dat meldt Cursor dinsdag. Hij wil nu dat zelfscankassa’s klanten beter beschermen tegen fouten. Steinbuch maakte het nieuws zelf bekend op LinkedIn. In die post zegt hij weinig te hebben geslapen door een lange autorit en door een ziekenhuisopname van zijn vrouw. Een poging tot diefstal was volgens hem niet aan de orde.

De hoogleraar denkt dat het probleem dieper zit en wil dat de zelfscansoftware wordt aangepast. Een extra controlevraag zou volgens hem al helpen om fouten te voorkomen, bijvoorbeeld: ‘U heeft vier items gescand, klopt dat?’

Steinbuch heeft de klantenservice van Albert Heijn gevraagd om dit met de directie te bespreken. Hij benadrukt dat digitale technologie zo ontwikkeld moet worden dat mensen niet de dupe worden van systeemfouten. “Ik vind dat dat moet gebeuren, maar ik heb er nog geen antwoord op”, zegt hij tegen Cursor.

"Toeslagenaffaire in scanvorm."