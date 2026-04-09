Pieter van den Hoogenband: 'Dankzij Brabant heb ik mij kunnen ontwikkelen'

Pieter van den Hoogenband werd drie keer olympisch kampioen en was onder meer op de Spelen in Sydney en Athene de trots van Brabant. "Toen ik nog sportman was, heb ik dat zeker gevoeld", zo blikt de oud-zwemmer terug in de Omroep Brabant-podcast 'Van Ons'. "Dan denk ik meteen aan het terugkomen van de Olympische Spelen, een vol dorpsplein in Geldrop met mijn makker Guus Meeuwis die daar prachtig stond te zingen."

Van den Hoogenband wordt op straat nog altijd aangesproken over die periode zo'n twintig jaar geleden: "Dat het een mooie bende was, een historisch feest. En dat het hele dorp op zijn kop stond." Dat feest na afloop van zijn olympische prestaties geeft hem nog altijd een mooi gevoel. Maar de trots wordt ook nog door wat anders bepaald: "Lokale ondernemers, mensen die weten hoe het is om van niets iets te maken, zij hebben onze droom ondersteund en mogelijk gemaakt." Een huldiging in Geldrop was daarmee voor de topzwemmer minstens zo belangrijk als het feest ter plekke in het toenmalige Holland Heineken Huis. "Het is mij heel dierbaar dat mensen tot op de dag van vandaag met die verhalen komen", zegt hij.

"De voertaal werd op een gegeven moment Algemeen Beschaafd Brabants."

De zwemmer liep op de Spelen uiteraard rond in het oranje en hoorde het Nederlandse volkslied tijdens de huldiging, maar dat betekent niet dat hij zich op dat moment enkel Nederlander voelde. De ploeg zat in zijn tijd vol met Brabanders: "Dus de voertaal, ook in de nationale zwemploeg, werd op een gegeven moment Algemeen Beschaafd Brabants." Zo kon Van den Hoogenband ook tijdens de belangrijkste sportmomenten dicht bij zichzelf en dus ook bij Brabant blijven. "Je weet dat ze in dit deel van het land het voor mij mogelijk hebben gemaakt om mij te ontwikkelen."

In de podcast 'Van Ons' gaat presentator Jasper Stads samen met tien bekende Brabanders op zoek naar het 'gevoel van hier'. Waarom voelen we onszelf zo nauw verbonden met de provincie? En wanneer ben je nou een échte Brabander?

Inmiddels is Van den Hoogenband nog altijd nauw betrokken bij de Nederlandse topsport, maar dan in een nieuwe rol. Niet langer als sporter, maar als Chef de Mission. Zonder iemand buiten te sluiten, probeert hij in deze rol toch af en toen wat Brabantse normen en waarden mee te geven aan de olympiërs van nu. "Ik vind het heel belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn, maar ook op een verstandige en respectvolle manier met elkaar omgaan." En daar komt dan af en toe wat Brabantse gezelligheid bij kijken: "Ik heb als Chef de Mission geprobeerd de balans tussen presteren en plezier te bewaken."