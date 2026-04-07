Advertentie
Vrachtwagen vol varkens schuin in de berm op A16 bij Galder
Vandaag om 15:12 • Aangepast vandaag om 16:02
Een vrachtwagen met levende varkens staat dinsdagmiddag scheef in de berm tegen de vangrail op de A16 bij knooppunt Galder. De rechterrijstrook is daarom afgesloten richting de Belgische grens.
De vrachtwagen staat schuin in de vangrail en kan niet verder rijden. De vangrail is ook beschadigd geraakt door het ongeluk. Een zware berger is onderweg om de vrachtwagen recht te zetten.
Advertentie
Advertentie