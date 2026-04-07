Tientallen fans drukken zich door dichte hekken om PSV-huldiging te zien

Tientallen PSV-fans hebben zich tijdens het kampioensfeest op het Stadhuisplein toch naar binnen geduwd, ondanks dat het plein was afgesloten. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Het plein, waar het kampioenschap van PSV wordt gevierd, werd dinsdagmiddag afgesloten omdat de maximale capaciteit van 20.000 bezoekers was bereikt. Daarna mocht niemand meer naar binnen. Fans duwden vervolgens tegen de hekken aan om binnen te komen. Beveiligers moesten daarom bij De Wal tegen de hekken aan staan om dat te voorkomen.

Rond twee uur wist een grote groep zich alsnog naar binnen te drukken. Volgens een verslaggever die het zag gebeuren, ging dat allesbehalve rustig. “Er werd echt geduwd om binnen te komen.” Door de drukte zouden sommige aanwezigen op het plein klem zijn komen te staan. De EHBO werd opgeroepen.

Fakkels en vuurwerk

Even later gingen de hekken kort open om toezichthouders naar buiten te laten. Een medewerker van de organisatie zegt niet te weten hoe de groep toch binnen kon komen.

Eerder omzeilden fans controles en namen ze fakkels en vuurwerk mee naar de huldiging.

