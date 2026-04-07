Hoge werkdruk en angstcultuur Noordbrabants Museum, directeur krijgt hulp

Het Noordbrabants Museum krijgt een tweede directeur/bestuurder. Dat gebeurt nadat personeel in een anonieme brief klaagde over de gang van zaken binnen het museum onder directeur Jacqueline Grandjean. Er zou sprake zijn van hoge werkdruk en er zou een angstcultuur heersen.

Na een intern onderzoek is besloten dat het museum voortaan naast directeur/bestuurder Jacqueline Grandjean een tweede directeur/bestuurder aanstelt. Dat wordt Hans van de Bunte. Hij neemt de dagelijkse aansturing van de organisatie op zich en moet de samenwerking binnen het team gaan versterken.

In december vorig jaar werd door 21 van de ongeveer 70 personeelsleden een brief gestuurd naar de raad van toezicht van het museum met kritiek op de organisatie. De klachten gaan over teruglopende bezoekersaantallen, werknemers die ziek thuis zitten, afhakende sponsors en partners en een te hoge werkdruk. De medewerkers zouden moeite hebben om te praten over de problemen en er zou zelfs sprake zijn van een angstcultuur. Volgens de briefschrijvers is daardoor een onwerkbare situatie ontstaan. De pijlen richtten zich voornamelijk op directeur Grandjean.

De raad van toezicht heeft vervolgens een onafhankelijk intern onderzoek laten uitvoeren. 75 procent van de werknemers heeft daaraan meegewerkt, plus een aantal oud-medewerkers.

Tempo van veranderingen te hoog

Uit het onderzoek blijkt dat er brede steun is voor de strategische koers en vernieuwende inhoudelijke richting van het museum. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat het tempo van de veranderingen te hoog is, net als de werkdruk.

Herstellen van vertrouwen

Voorzitter Eric van Schagen van de raad van toezicht: “Voor ons staat voorop dat mensen een open en prettige werksfeer ervaren en zich weer verbonden voelen met elkaar en met het museum. We willen de komende periode werken aan het herstellen

van vertrouwen binnen en buiten het museum en het versterken van de eenheid binnen

de organisatie. Dat vraagt ook dat we kritisch naar onszelf en onze rol kijken en waar nodig dingen anders doen.”

De nieuwe directeur/bestuurder begint op 1 mei en is voor twee jaar aangesteld.