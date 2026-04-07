Verhuurders treiteren buitenlandse huurders in Tilburg: dagelijkse praktijk

Verhuurders Jan Vissers en Emre Ayaz, eigenaar van in totaal 51 panden en kamers in heel Brabant, intimideren hun huurders. Die huurders komen vaak niet uit Nederland en kennen hun rechten minder goed. Hun praktijken zijn bekend bij de politie, gemeente en lokale huurteams. Maar het is moeilijk om de heren aan te pakken, blijkt uit onderzoek van Woeste Grond.

Twee weken geleden. Voor een huis aan de Bachlaan in Tilburg-Noord staat een loodgieter te bellen, met zijn telefoon op luidspreker. Een camera neemt het hele gesprek op. Over vijf minuten zal hij de woning binnengaan en proberen om het toilet op de begane grond los te schroeven en weg te nemen. "Je moet gewoon zeggen dat ik heb gezegd dat die pot eraf moet", zegt de stem aan de andere kant van de lijn. "Je moet verder niks zeggen, gewoon dat het een lekkage is." Die stem is van Emre Ayaz van EA Vastgoed, een verhuurder die inmiddels bij veel huurders in Brabant bekend is. Het weghalen van de toiletpot blijkt zijn volgende zet om het de huurders van zijn pand zo moeilijk mogelijk te maken. Als zij hun huis verlaten, kunnen er nieuwe huurders in, tegen een hogere huur. Eindeloze reeks van intimidatie

Eerder kregen de vijf bewoners van het huis al brieven op de mat waarin stond dat de elektriciteit en het water afgesloten zouden worden. De wifi werd uitgezet, zonder dat de bewoners die zelf weer aan konden zetten. Drie van de vijf huurders zijn inmiddels vertrokken, de intimidaties beu. De afgelopen maanden stonden er meermaals onbekende mensen in hun huis, die ‘even foto’s kwamen maken’. Dat een van de twee toiletten in huis er nu aan moet geloven, voelt voor de twee overgebleven bewoners als weer een nieuwe manier om hen te intimideren.

Buiten meldt een politieagent zich, die nog enigszins probeert te bemiddelen. Maar hij kan niet voorkomen dat de toiletpot uiteindelijk in het busje geladen wordt. Weg is de toiletpot, weg is de loodgieter, weg is de verhuurder. Het weghalen van de toiletpot is de nieuwste uitwas op een lijstje misstanden waar Ayaz zich als verhuurder schuldig aan maakt. Maar Ayaz werkt zeker niet alleen. Het grootste deel van de panden verhuurt hij in opdracht van Jan Vissers.

51 woningen Vissers is met zijn stichtingen CAF Zaltbommel en CAF Hedel de eigenaar van het grootste deel van het vastgoed, Ayaz verhuurt die panden namens hem. Het duo is samen verantwoordelijk voor 36 panden en appartementen in Tilburg, 10 woningen in Eindhoven, 4 woningen in Den Bosch en 1 in Breda. Het merendeel van die panden is verkamerd om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Daarnaast bezit Vissers nog bedrijfsgebouwen en onroerend goed in Nijmegen, Zaltbommel, Hedel en aan de Nederlandse kust.

Zoals veel huurders zijn Beata (49) en Javi (38), bij wie de toiletpot is weggehaald, van buitenlandse afkomst. Beata komt oorspronkelijk uit Polen, Javi uit Spanje. Ze wonen al jaren in de woning. "Jan Vissers kocht het huis van de vorige eigenaar met ons erin", vertelt Beata. "Toen wilde hij al snel onze huur verhogen, omdat het energielabel verbeterd zou zijn en onze woning daarmee meer punten kreeg. Als we niet met een hogere huur zouden instemmen, zouden we over een maand met een rechterlijk bevel uit huis worden gezet, zei hij." Contract blijft geldig

Maar: Beata en Javi hebben een sociaal huurcontract afgesloten met de vorige eigenaar. Dat contract blijft geldig en daardoor kan Vissers fluiten naar een verhoging met honderden euro’s. "En hij heeft al helemaal geen recht om ons het huis uit te zetten", zegt Javi. Huurrechtadvocaat Carlo Welten is bekend met de situatie aan de Bachlaan. Hij heeft de bewoners het afgelopen jaar bijgestaan. Twee keer stonden BrabantWater en Enexis op het punt om het water en stroom af te sluiten. "Eén keer heb ik toen het verzoek tot een kort geding bij de rechtbank gedaan", vertelt Welten. "Maar voordat dat kort geding plaats zou vinden, werd het toch ineens in orde gemaakt." Bij de Huurcommissie, waar huurders terechtkunnen bij conflicten met hun verhuurder, zijn de afgelopen vier jaar zeker 21 zaken tegen de verhuurders gestart. De twee verhuurders verloren er achttien. Regelmatig weigerden de twee het om hun huurders een afrekening van de servicekosten te laten zien. Stopgesprek en boete

De gemeente Tilburg heeft vorig jaar maart een zogenaamd ‘stopgesprek’ gevoerd om de overtredingen tegen te gaan. Begin dit jaar is aan een van de verhuurders een bestuurlijke boete opgelegd, omdat de Wet goed verhuurderschap overtreden werd. De politie in Tilburg is al meermaals bij het huis aan de Bachlaan geweest. Op vragen wil een woordvoerder niet reageren. "De politie zegt dat we bij de gemeente moeten zijn, de gemeente wijst weer naar de politie", zegt huurder Beata. "Het is vreemd dat niemand hier echt iets tegen kan doen." De toiletpot is na twaalf dagen nog steeds niet teruggeplaatst. In de gemeenschappelijke badkamer zijn vuilniszakken neergezet en er is door iemand op de grond geplast. Het is wachten op een nieuwe actie, vermoedt Beata. "Hij behandelt ons als dieren. We moeten verhuizen of we zullen in vuil leven."