Zwarte beren Ross en Roos op transport: nieuw verblijf vijftig keer groter

De twee Amerikaanse zwarte beren van Dierenpark Zie-ZOO in Volkel zijn sinds dinsdagochtend onderweg naar hun nieuwe verblijf. Ross en Roos komen naar verwachting 's avonds aan in het Noord-Duitse Lüneburger Heide.

De twee beren werden in een transportkist gelokt met een combinatie van wortels en brokken. "Dat vinden ze lekker", zegt Wessel Jeuken van de dierentuin. Mannetjesbeer Ross liep al binnen een kwartier de kist in.

Bij vrouwtjesbeer Roos duurde dat langer: zo’n drie kwartier tot een uur. “Ze had er weinig zin in, maar het is natuurlijk spannend om zo’n kist in te stappen.” Daarom kreeg ze een lichte verdoving. Daarna zijn beide kisten met een heftruck in een vrachtwagen gezet.

Veel meer ruimte

De beren worden vervoerd door een gespecialiseerd bedrijf. In Duitsland krijgen ze veel meer ruimte. Hun nieuwe leefgebied is zo’n 15.000 vierkante meter, ongeveer vijftig keer groter dan in Volkel. “Dat was voor ons een belangrijke reden”, zegt de dierentuin.

De regels van de EAZA, de Europese vereniging van dierentuinen, zijn aangescherpt. Elke beer moet nu minimaal 300 vierkante meter ruimte hebben. In Volkel deelden de twee beren samen 300 vierkante meter, wat aan de krappe kant was. Een nieuw verblijf bouwen was geen optie, omdat dat ten koste zou gaan van ruimte voor andere dieren. Bovendien is de Amerikaanse zwarte beer geen bedreigde diersoort.

Met het vertrek van Ross en Roos zijn er geen Amerikaanse zwarte beren meer in Nederland. “We willen onze dieren allemaal de optimale zorg geven”, zei hoofd-dierenverzorger Patrick Rutjes eerder tegen Omroep Brabant. “We denken ook aan de toekomst en maken daarom continu de afweging in welke dieren we kunnen houden en welke niet.” Daarom kiest de dierentuin voor kleinere soorten beren.