Tweede Kamer wil dat ExpertCare personeel tot eind 2026 in dienst houdt

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet ervoor zorgt dat ExpertCare haar personeel in dienst houdt tot aan het einde van dit jaar. De zorgvilla's van ExpertCare in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten zouden na 31 maart sluiten vanwege de kosten en een tekort aan personeel.

Maar zorgminister Mirjam Sterk (CDA) schreef vorige week woensdag in een brief dat ze openblijven tot er een oplossing is voor de tachtig kinderen die hoogspecialistische zorg krijgen in die zorgvilla's. Het plan van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld (binnenkort PRO), medeondertekend door CU, SP en JA21, moet ervoor zorgen dat de minister de tijd heeft om haar belofte na te komen.

Vorige week donderdag zei Sterk in een debat dat er volgens ExpertCare tot zeker 30 juni personeel is op alle vier de locaties. Maar daarover ontstond verwarring toen Westerveld inbracht dat de ouders een mail hebben gekregen waarin dat betwijfeld wordt. De minister gaf daarop aan de mail deze week te bespreken met de directie van het bedrijf.

Ook een verzoek van Ingrid Coenradie (JA21) aan het kabinet om te kijken of er soortgelijke problemen spelen bij andere zorgaanbieders voor meervoudig gehandicapte kinderen, kon op steun uit de Kamer rekenen. De motie, die ook is ondertekend door SP en CU, vraagt het kabinet de Kamer hierover voor de zomer te informeren.