Zo controleert de inspectie vrachtwagens met gevaarlijke lading

Het uitlezen van tachografen, het controleren van gevaarlijke stoffen en het bekijken van de rij- en rusttijden. Vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren werden dinsdag en woensdag aan de kant gezet bij de A67 bij Geldrop. Daar hield de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een grootschalige controle en een van hen was André Schenkel.

Een busje met grijs-zwarte strepen speurt op de snelweg naar vrachtwagens die gevaarlijke stoffen, oftewel ADR, vervoeren. Als ze de regels volgen, zijn ze makkelijk te herkennen aan de oranje borden op de vrachtwagen. De cijfers op die borden geven aan wat voor stof er vervoerd wordt en hoe gevaarlijk deze is. Bij ongelukken weten hulpdiensten zo hoe ze veilig moeten handelen.

Vervolgens worden de chauffeurs begeleid naar een terrein van Rijkswaterstaat langs de A67 bij Geldrop. Daar krijgen ze te maken met André Schenkel, inspecteur Gevaarlijke Stoffen Weg bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). “Als er wat leuks met een oranje bordje voorbijkomt, wordt die meegenomen door de inspecteur. Vanuit Europa hebben wij de verplichting om een aantal vervoersbewegingen te controleren. De A67 is zo’n drukke verkeersstroom met verkeer vanuit België richting Duitsland en andersom.” Bovendien zorgen de controles er volgens de inspecteur voor dat andere automobilisten veiliger over de weg kunnen. “Er loopt dan geen gevaarlijke stof over hun motorkap.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleerde de afgelopen dagen vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoerden (foto: Wilco Zonneveld).

Ondertussen hebben de collega’s van André een vrachtwagen met Litouws kenteken naar de controlelocatie gebracht. Deze viel op omdat hij aan de voorkant geen oranje bord had en aan de achterkant wel. “Dat is altijd reden voor controle”, zegt André, die met een stapel papieren in zijn hand om de vrachtwagen heen loopt.

Volgens de documenten vervoert de chauffeur verf. Samen met een collega kijkt André in de trailer en daar staan inderdaad een paar vatten op een rij netjes vastgezet met spanbanden. Dat lijkt dus allemaal in orde.

De cijfers op het oranje bord geven aan welke stof er vervoert wordt en hoe gevaarlijk deze is (foto: Omroep Brabant).

Het lijkt misschien een klein vergrijp, een vergeten bord, maar volgens André brengt dat grote risico’s met zich mee. “Stel je voor dat de vrachtwagen op zijn kant gaat en de brandweer komt aanrijden. Die ziet geen oranje bord en gaat ervan uit dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. Dat is niet handig voor de hulpdiensten.” Er kan bijvoorbeeld een verkeerd blusmiddel gebruikt worden.

Ook tankwagens worden aan de kant gezet. Via een grote trap klimmen inspecteurs op het dak. Met speciale maskers op controleren ze de inhoud van de tank. Naast de gevaarlijke stoffen wordt tijdens de controle van de ILT gekeken of er een brandblusser, oogspoelflessen, een schep en een masker aanwezig zijn. Daarmee kan een chauffeur bijvoorbeeld een beginnende brand blussen. Ook worden de rij- en rusttijden gecontroleerd.

Met speciale maskers op controleren inspecteurs de lading van een vrachtwagen (foto: Wilco Zonneveld).

Uit zijn auto haalt André drie dikke boeken tevoorschijn. “Hier staat alles in waar iedereen aan moet voldoen die met gevaarlijke stoffen over de weg rijdt. Er staan ongeveer zevenduizend overtredingen in. Die zijn allemaal afhankelijk van welke stof, welke verpakking, welke chauffeur en welke vrachtwagen. Het niet dragen van een oranje bord staat beschreven in hoofdstuk 5.3”, zegt hij uit zijn hoofd. Niet gek, want André werkt al 35 jaar met gevaarlijke stoffen. De chauffeur van de Litouwse vrachtwagen wacht nog steeds of hij verder mag rijden. Voor hem heeft André goed nieuws. “Hij krijgt een waarschuwing en dat wordt in het systeem genoteerd. Als we hem de volgende keer opnieuw tegenkomen zonder bord, dan krijgt hij daar een proces-verbaal voor. Als hij andere stoffen bij zich had of helemaal volgeladen was, kreeg hij wel een bekeuring. Eigenlijk moest hij dat bord voeren omdat hij net over de grens zat van duizend punten. Maar in dit geval doen we het af met de mantel der liefde.”