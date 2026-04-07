Sacha schildert spelers op PSV-shirts: 'Gezichten zijn het moeilijkst'

Geschilderde portretten van spelers op PSV-shirts. Sacha Kuipers begon ermee als verrassing voor haar vriend. Nu is het uitgegroeid tot haar hobby en heeft ze tienduizenden views op TikTok. Zelfs PSV-aanvoerder Jerdy Schouten wilde een shirt van haar.

Het idee ontstond toen Sacha op Instagram een Engelse creator zag die dit al langer deed. Ze besloot het zelf te proberen op een oud PSV-shirt, om als cadeau aan haar vriend te geven. “Ik dacht: ik probeer het. En toen pakte het best wel goed uit", vertelt ze aan Studio040 .

Voor elk shirt print ze eerst een silhouet van een speler. Daarna brengt ze met witte verf een onderlaag aan, waarna ze het portret schildert met een dun penseel en zwarte verf. “De gezichten zijn het moeilijkst, dus daar begin ik mee”, vertelt ze. “Dat wil ik wel echt perfect hebben.”

Sacha begon haar schilderwerk te filmen voor TikTok. “Dat sloeg aan.” Haar video’s worden tienduizenden keren bekeken en leveren haar duizenden likes op. Sommige mensen vroegen haar of ze er ook één voor hen kon maken.

Jerdy Schouten

Bij een van die aanvragen werd om een handtekening van een PSV-speler gevraagd. Tijdens het wachten kwam ze Jerdy Schouten tegen. "Mijn vriend vroeg of hij ook een shirt wilde en dat wilde hij wel." Na contact via Instagram stuurde Schouten zijn shirt waarin hij zijn honderdste wedstrijd voor PSV speelde.

Dat heeft ze nu ook beschilderd. "Op dat shirt ben ik wel het meest trots." Sacha heeft nu zeven shirts verkocht. Voorlopig ziet ze het nog als hobby, maar ze overweegt er een handeltje van te maken.