Man raakt gewond bij steekpartij in Gemert, traumaheli opgeroepen

Gisteren om 21:39 • Aangepast gisteren om 21:49
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Bij een steekpartij aan de West-Om in Gemert is dinsdagavond een man gewond geraakt aan zijn bovenlichaam. Een traumahelikopter is opgeroepen.

Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers behandeld en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten ter plaatse onderzoeken wat er precies gebeurd is. De weg is afgesloten voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

