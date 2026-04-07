Man raakt gewond bij steekpartij in Gemert, traumaheli opgeroepen
Gisteren om 21:39 • Aangepast gisteren om 21:49
Bij een steekpartij aan de West-Om in Gemert is dinsdagavond een man gewond geraakt aan zijn bovenlichaam. Een traumahelikopter is opgeroepen.
Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers behandeld en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.
Agenten ter plaatse onderzoeken wat er precies gebeurd is. De weg is afgesloten voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.
