Medewerker van slachthuis overleden bij bedrijfsongeval in Helmond
Gisteren om 22:39
Een medewerker van een slachthuis in Helmond is dinsdagavond overleden bij een bedrijfsongeval. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie en Arbeidsinspectie zijn ter plaatse en doen onderzoek.
De hulpdiensten werden om tien over half tien gealarmeerd.
Meerdere ambulances en politiewagens kwamen naar het slachthuis toe. Ook kwam de brandweer ter plaatse en werd een traumahelikopter opgeroepen. Deze is uiteindelijk niet bij het slachthuis geland.
