Buurt schrikt wakker van knal, mogelijk gestolen auto brandt uit in Helmond

Een auto heeft woensdagochtend aan de Theo Driessenhof in Helmond in lichterlaaie gestaan. Buurtbewoners werden wakker van een harde knal en troffen de brandende auto aan. De wagen zou vermoedelijk gestolen zijn en al weken op de parkeerplaats in de woonwijk staan.

Na de knal rond tien voor half vijf in de ochtend alarmeerden bewoners de hulpdiensten . Een auto die vlak naast de brandende wagen geparkeerd stond, kon nog net op tijd worden gered. De eigenaar verplaatste het voertuig voordat het vuur oversloeg.

Wel lag de geredde auto vol met scherven afkomstig van de brandende bolide. Buurtbewoners speculeren volgens een 112-correspondent dat de auto gestolen zou zijn; de wagen zou al vijf weken op de parkeerplaats in de woonwijk staan.

Twee branden

Er wordt nog onderzocht of de brand is aangestoken. Het is de tweede autobrand in korte tijd in de wijk Rijpelberg. Tijdens het paasweekend brandde enkele meters verderop ook al een auto uit.