Anderhalf uur file op de A50 bij Oss door glas op de weg

Vandaag om 08:13 • Aangepast vandaag om 08:30
Archieffoto: ANP.
Op de A50 bij Oss staat woensdagochtend een lange file voor knooppunt Paalgraven richting Eindhoven. Er ligt een glasplaat op de weg, meldt Rijkswaterstaat. Twee rijstroken zijn dicht.

Rond halfnegen bedraagt de file richting Eindhoven ongeveer anderhalf uur. Het is nog onduidelijk hoe het glas precies op de snelweg terecht is gekomen.

 "We gaan kijken hoe we het glas zo snel mogelijk weer van het wegdek kunnen verwijderen", meldt Rijkswaterstaat.

