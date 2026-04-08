Tiny (83) overleefde aanval van haar eigen man, maar overleed later alsnog
De 84-jarige Hans M. uit Geldrop stak vorig jaar zijn 83-jarige vrouw Tiny waar hij haar maar raken kon. Ook probeerde hij haar te wurgen. Tiny overleefde de aanval wel, maar haar overlijden een paar maanden later kan moeilijk los worden gezien van de aanval door haar man, zo bleek woensdag in de rechtbank in Den Bosch.
Het moet een gruwelijk beeld zijn geweest in de bewuste nacht van 3 op 4 september in hun gezamenlijke huis aan het Winnensland in Geldrop. Buren hoorden een soort oerkreten uit het huis van het oudere stel komen. De politie sloeg een ruit in om binnen te komen en vond Hans M. bovenop zijn vrouw in de slaapkamer met een groot vleesmes in zijn hand. Het was een bloedbad en Hans wilde niet luisteren. Hij keek met een glazige blik en de politie moest een stroomstootwapen gebruiken om hem van zijn vrouw halen.
Tiny had vooral op haar benen en armen snij- en steekwonden en had gevochten voor haar leven. Ze zat helemaal onder de blauwe plekken, maar overleefde de aanval wel. Weliswaar leed ze aan een leveraandoening, maar in korte tijd veranderde ze van een levenslustige vrouw in een hoopje ellende, vertelde haar dochter aan de rechters. “Het was een vreselijke tijd met veel stress en we zagen haar wegglijden”, vertelde ze. “Ze kon niet meer.”
Geen afscheid
Tiny overleed in november, maar Hans werd daar buiten gehouden. Hij zat vast in het Psychiatrisch Penitentiair Centrum (PPC) in Vught en kon, maar mócht ook geen afscheid nemen van zijn tweede vrouw. En volgens haar dochter had haar moeder dat ook zo gewild.
In de rechtbank werd duidelijk dat Hans M. al nauwelijks contact had met zijn eigen zoon en diens kinderen. Maar na de aanval op en het overlijden van Tiny wilden ook de zoon en dochter van Tiny niets meer met Hans te maken hebben. Voor hen voelt het vreselijk dat Hans ‘als slachtoffer wordt behandeld’ en de rechtbank weinig oog lijkt te hebben voor het leed van de kinderen en kleinkinderen.
Spijt
Hans zelf reageerde niet op de familie die achter hem in de zaal zat en keek alleen maar voor zich uit. Hij kwam schuifelend de rechtszaal in en praatte met zachte stem. Hij weet niet veel meer van wat voor gruwelijks hij heeft gedaan, maar spijt heeft hij wel dat hij iedereen zo’n verdriet heeft gedaan, zo vertelde hij.
Deskundigen hebben zich over Hans gebogen en geconstateerd dat hij niet toerekeningsvatbaar is en dat de aanval op Tiny, met wie hij al zestien jaar samen was, hem dus niet aangerekend kan worden. Hij heeft een depressieve stoornis en is meestal vriendelijk en wat apathisch. Maar soms kan hij ineens heel emotioneel en boos worden en dat gebeurde ook in die nacht van 3 op 4 september.
Tiny zag de aanval niet aankomen. Ze dacht dat Hans zich over haar heen boog om haar een kus te geven, maar hij viel haar in bed aan met een mes. In de weken voor deze aanval raakte Hans meer en meer in de war door de ziekte waar zijn vrouw mee kampte en de angst om het contact met zijn zoon en zijn kleinkinderen te verliezen. “Hoe moet het nou met ons”, dacht hij steeds.
Niet toerekeningsvatbaar
De officier van justitie volgde de conclusie van de deskundigen en eiste dat Hans M. wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, zoals dat heet, omdat hij niet toerekeningsvatbaar is. Deskundigen adviseren dat Hans moet worden behandeld en dat advies nam de officier van justitie over. Bij jongere mensen zou dat bijvoorbeeld via een tbs-behandeling kunnen, maar voor de 84-jarige Hans is een behandeling in een kliniek, die is gespecialiseerd in ouderentherapie, meer geschikt, zo is de conclusie. Na zijn behandeling zou Hans dan begeleid moeten gaan wonen.
In een aparte procedure werd hiervoor een zogenaamde zorgmachtiging gevraagd voor zes maanden. Indien nodig kan die verlengd worden tot de behandelaars tevreden zijn over de vorderingen van Hans.
Op 22 april doet de rechtbank officieel nog uitspraak over een eventuele straf voor Hans. Maar gezien de adviezen van de deskundigen en de instemming van zowel justitie als de verdediging dat Hans niet toerekeningsvatbaar is, zal Hans ontslagen worden van alle rechtsvervolging. Hij zal daarna zo snel mogelijk in de gewenste kliniek worden geplaatst.
