Tiny (83) overleefde aanval van haar eigen man, maar overleed later alsnog

De 84-jarige Hans M. uit Geldrop stak vorig jaar zijn 83-jarige vrouw Tiny waar hij haar maar raken kon. Ook probeerde hij haar te wurgen. Tiny overleefde de aanval wel, maar haar overlijden een paar maanden later kan moeilijk los worden gezien van de aanval door haar man, zo bleek woensdag in de rechtbank in Den Bosch.

Het moet een gruwelijk beeld zijn geweest in de bewuste nacht van 3 op 4 september in hun gezamenlijke huis aan het Winnensland in Geldrop. Buren hoorden een soort oerkreten uit het huis van het oudere stel komen. De politie sloeg een ruit in om binnen te komen en vond Hans M. bovenop zijn vrouw in de slaapkamer met een groot vleesmes in zijn hand. Het was een bloedbad en Hans wilde niet luisteren. Hij keek met een glazige blik en de politie moest een stroomstootwapen gebruiken om hem van zijn vrouw halen.

Tiny had vooral op haar benen en armen snij- en steekwonden en had gevochten voor haar leven. Ze zat helemaal onder de blauwe plekken, maar overleefde de aanval wel. Weliswaar leed ze aan een leveraandoening, maar in korte tijd veranderde ze van een levenslustige vrouw in een hoopje ellende, vertelde haar dochter aan de rechters. “Het was een vreselijke tijd met veel stress en we zagen haar wegglijden”, vertelde ze. “Ze kon niet meer.”

Geen afscheid

Tiny overleed in november, maar Hans werd daar buiten gehouden. Hij zat vast in het Psychiatrisch Penitentiair Centrum (PPC) in Vught en kon, maar mócht ook geen afscheid nemen van zijn tweede vrouw. En volgens haar dochter had haar moeder dat ook zo gewild.

In de rechtbank werd duidelijk dat Hans M. al nauwelijks contact had met zijn eigen zoon en diens kinderen. Maar na de aanval op en het overlijden van Tiny wilden ook de zoon en dochter van Tiny niets meer met Hans te maken hebben. Voor hen voelt het vreselijk dat Hans ‘als slachtoffer wordt behandeld’ en de rechtbank weinig oog lijkt te hebben voor het leed van de kinderen en kleinkinderen.

Spijt

Hans zelf reageerde niet op de familie die achter hem in de zaal zat en keek alleen maar voor zich uit. Hij kwam schuifelend de rechtszaal in en praatte met zachte stem. Hij weet niet veel meer van wat voor gruwelijks hij heeft gedaan, maar spijt heeft hij wel dat hij iedereen zo’n verdriet heeft gedaan, zo vertelde hij.