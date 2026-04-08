Politie vindt wapen in auto en lost waarschuwingsschot, drie arrestaties

Drie mannen zijn maandagavond opgepakt in Ulvenhout nadat agenten een vuurwapen in hun auto vonden. Tijdens de arrestatie van de mannen werd een waarschuwingsschot gelost. Het gaat om drie mannen uit Utrecht van 27, 33 en 34 jaar oud.

Rond tien voor halftien wilden agenten de auto van het drietal controleren op de A58, meldt de politie woensdag. Bij de afslag Ulvenhout werd een stopteken gegeven door een politie-auto.

Hard geluid

De bestuurder stopte op de Chaamseweg in Ulvenhout. Zowel de bestuurder als de twee inzittenden werden gevraagd uit het voertuig te stappen zodat agenten de auto konden controleren.

Tijdens de controle hoorde een van de agenten opeens een hard geluid. Het zou niet gaan om een knal, maar om een klap – alsof er iets op de grond viel. Vervolgens zagen agenten een vuurwapen liggen naast een van de verdachten.

Waarschuwingsschot

Omdat de mannen de aanwijzingen van de agenten niet opvolgden, werd een waarschuwingsschot gelost. Daarna zijn de drie mannen aangehouden. De politie doet verder onderzoek.