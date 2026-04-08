Navigatie overslaan

Politie vindt wapen in auto en lost waarschuwingsschot, drie arrestaties

Vandaag om 11:40 • Aangepast vandaag om 12:06
Agent lost waarschuwingsschot bij aanhouding bij Ulvenhout (archieffoto).
Drie mannen zijn maandagavond opgepakt in Ulvenhout nadat agenten een vuurwapen in hun auto vonden. Tijdens de arrestatie van de mannen werd een waarschuwingsschot gelost. Het gaat om drie mannen uit Utrecht van 27, 33 en 34 jaar oud. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond tien voor halftien wilden agenten de auto van het drietal controleren op de A58, meldt de politie woensdag. Bij de afslag Ulvenhout werd een stopteken gegeven door een politie-auto.

Hard geluid
De bestuurder stopte op de Chaamseweg in Ulvenhout. Zowel de bestuurder als de twee inzittenden werden gevraagd uit het voertuig te stappen zodat agenten de auto konden controleren.

Tijdens de controle hoorde een van de agenten opeens een hard geluid. Het zou niet gaan om een knal, maar om een klap – alsof er iets op de grond viel. Vervolgens zagen agenten een vuurwapen liggen naast een van de verdachten.

Waarschuwingsschot
Omdat de mannen de aanwijzingen van de agenten niet opvolgden, werd een waarschuwingsschot gelost.  Daarna zijn de drie mannen aangehouden. De politie doet verder onderzoek.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
