Advertentie
Bestelbus verwoest door brand op A2 richting Limburg
Vandaag om 12:51 • Aangepast vandaag om 15:57
Een bestelbus is woensdagmiddag in brand gevlogen op de A2 vanuit Eindhoven richting Maastricht. De snelweg was daarom in die richting dicht tussen Maarheeze en Weert.
De brand zorgde rond één uur voor bijna zestig minuten vertraging richting Limburg. Er stond een file van 5 kilometer. De file begon bij Maarheeze.
Eerder werd gemeld dat het om een touringcar ging, maar het bleek later een bestelbus waar bedrijfskleding in lag.
Advertentie
Advertentie