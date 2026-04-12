‘Uitzicht is met geen pen te beschrijven’, woning op tien hoog te koop

In het centrum van Uden staat een bijzonder penthouse te koop voor twee miljoen euro. De woning bevindt zich op de tiende verdieping van woongebouw De Wel en biedt een spectaculair uitzicht over de wijde omgeving. Eigenaar Boy Boy Ramsahai was destijds direct overtuigd. “Wat is er mooier dan iets kunnen kopen wat echt uniek is?”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Een van de belangrijkste redenen voor de aankoop was het panoramische uitzicht. Vanuit het penthouse kijk je rondom uit over de regio. Ramsahai: “Dat uitzicht is echt waanzinnig. Met oud en nieuw zie je het vuurwerk van beneden de lucht in schieten. Je kijkt zo richting Den Bosch of het provinciehuis. Ook ’s avonds, als alle lampen branden, of overdag bij een heldere lucht is dat uitzicht eigenlijk met geen pen beschrijven. Dat moet je gewoon meemaken.” Slechts enkele te koop

Niet alleen het uitzicht maakt het appartement bijzonder, ook de omvang is opvallend. Het penthouse heeft een woonoppervlakte van maar liefst 256 vierkante meter en beschikt daarnaast over een ruim dakterras op het westen.

Foto: Bernheze Makelaars.

De woning telt twee slaapkamers en twee badkamers. Bovendien horen er twee privéparkeerplaatsen en een garagebox bij. “In deze regio is er bijna niets van deze grootte te koop. En als er al iets beschikbaar komt, zijn het er maar een paar.” De bewoners van het complex zijn volgens de verkoper trots op hun woonomgeving en zorgen er samen voor dat het gebouw, zowel van binnen als van buiten, in uitstekende staat blijft.

Gekocht met het oog op later

Ongeveer tien jaar geleden kocht Ramsahai het penthouse met het oog op de toekomst; “Het idee was dat dit later een hele mooie plek zou zijn om te wonen.” Op dit moment wordt het appartement verhuurd.

Ook de ligging speelde een grote rol bij de aankoop. Het penthouse ligt midden in het centrum van Uden. “Het centrum is heel levendig. Er zijn veel restaurants, terrassen en winkels en er is weinig leegstand. Alles wat je in een stad kunt vinden, is hier aanwezig. En tegelijkertijd ben je zo in Den Bosch of Eindhoven. Dat maakt het een heel fijn leefklimaat.” Op weg naar een nieuw droomhuis

De reden voor de verkoop ligt niet in de woning zelf, benadrukt Ramsahai. “We hebben een geweldig perceel kunnen kopen in Sint-Oedenrode. Daar gaan we een volledig nieuw huis bouwen. Dat wordt ons droomhuis.” Volgens hem is het penthouse vooral geschikt voor mensen die comfort en rust zoeken. “Bijvoorbeeld iemand die geen grote tuin meer wil, maar wel veilig wil wonen: op de tiende etage kan niet zomaar iedereen naar binnen. En natuurlijk voor mensen die echt willen genieten van het uitzicht.”

Bijzonder Brabants Koophuis

In Bijzonder Brabants Koophuis delen we elke zondag een bijzonder huis uit onze provincie dat te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar ook een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting.