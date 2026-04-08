400.000 Brabantse woningen straks op het warmtenet: dit moet je weten

Een warmtebedrijf in publieke handen. Het klinkt ouderwets nu we al jaren gewend zijn aan de vrije energiemarkt. Toch is de provincie van plan om samen met netbeheerder Enexis en Nationale Deelneming Warmte (NDW - dochter van Energie Beheer Nederland) het Regionaal Warmtebedrijf Brabant (RWB) op te richten. Naar verwachting is dat bedrijf er over een jaar.

Het publiek warmtebedrijf gaat zich richten op het helpen met de ontwikkeling van warmtenetten en het realiseren van collectieve warmte. Brabant zou de eerste provincie zijn met een eigen warmtebedrijf.

400.000 woningen geschikt

Uit onderzoek van de provincie, Enexis en NDW blijkt deze week dat het oprichten van een warmtebedrijf een goed idee is. In Brabant zijn er 400.000 woningen en 35.000 gebouwen die geschikt zijn om op een warmtenet aan te sluiten. Zelfs als die uiteindelijk niet allemaal op een warmtenet worden aangesloten, rechtvaardigt dit aantal 'ruimschoots' de oprichting van het RWB, stelt de provincie. Op dit moment zijn al 70.000 woningen afhankelijk van een warmtenet.

Ook zijn er voldoende duurzame warmtebronnen beschikbaar. Het gaat bijvoorbeeld om restwarmte, geothermie, warmte van rioolwaterzuiveringen en van rivieren.

De provincie liet in 2023 weten een eigen warmtebedrijf wel te zien zitten. Een van de hoofdredenen daarvoor is om energie betaalbaar te houden voor inwoners. Een warmtenet zou vooral huishoudens waar geen financiële middelen zijn voor bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp, alsnog helpen met verduurzamen. Daarnaast zou een energiebedrijf in handen van de provincie geen winstoogmerk hebben, waardoor energiekosten gedrukt kunnen worden.

Na jaren van onderzoek lijkt het RWB er volgend jaar dus echt te komen. Daarmee zijn de 400.000 geschikte woningen nog niet voorzien: daarvoor moeten nieuwe warmtenetten worden aangelegd. Ook moeten Provinciale Staten nog toestemming geven. Hierover gaan ze waarschijnlijk eind dit jaar in debat.