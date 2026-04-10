Zeldzame Commodore-computer uit 1987 ontdekt in Tilburgse kringloop

Een oude computer uit de jaren tachtig is de nieuwste vondst bij kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg. Het gaat om een Commodore PC-20-3 uit 1987, inclusief beeldscherm. Volgens medewerker Rolf Goliembiewski is het een bijzonder exemplaar. "Het is een relatief zeldzame IBM-compatibele pc van Commodore."

Lisa Hoogmoet

De computer kwam recent binnen bij de kringloop. Zulke apparaten worden volgens Rolf niet vaak zomaar weggegeven. "Een pc als deze doe je eigenlijk niet zomaar weg. Mijn vermoeden is dat hij uit een inboedel komt na een overlijden." Poging tot zakelijke markt

De Commodore PC-20-3 komt uit een periode waarin de computerwereld snel veranderde. "In die tijd was de IBM AT-pc de standaard", legt Rolf uit. "Commodore maakte vooral homecomputers, zoals de Commodore 64 en de Amiga. Dit was hun poging om ook de zakelijke markt te bereiken."

Dat maakt deze computer volgens Rolf interessant. "Je ziet hoe bedrijven in die tijd probeerden mee te bewegen met de ontwikkelingen." Nog werkend, maar niet compleet

Volgens Rolf lijkt de computer nog te werken, al ontbreekt er een belangrijk onderdeel. "Hij doet het, maar er zit geen toetsenbord bij. Dat is niet eenvoudig op te lossen, omdat Commodore eigen toetsenborden gebruikte. Je kunt er dus niet zomaar een standaard toetsenbord op aansluiten." Wat de pc extra bijzonder maakt, is dat Commodore een eigen BIOS gebruikte. Dat is de software die als eerste opstart bij het aanzetten van de computer. "Meestal komt die van een andere fabrikant, maar hier heeft Commodore dat zelf ontwikkeld.

Kringloopparel

Nostalgie en retro

Rolf verwacht dat de computer snel verkocht zal worden. "Ik denk niet dat hij een week blijft staan. Dit bijzondere object spreekt verschillende groepen aan. Mensen van middelbare leeftijd herkennen zo’n computer van vroeger. Tegelijk vinden jongeren dit soort apparaten interessant omdat het een retro-object is." Klein bedrag

Zelf zou Rolf de pc ook graag houden. "Als ik de ruimte had, had ik hem zeker in mijn eigen verzameling gezet." De Commodore PC-20-3 staat in de winkel samen met het bijbehorende beeldscherm. De vraagprijs voor het geheel is 200 euro. "Voor zo’n set is dat een nette prijs."