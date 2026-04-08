Auto vliegt in brand in Oisterwijk, buurtbewoners proberen vuur te blussen

Vandaag om 14:10 • Aangepast vandaag om 14:45

Een auto is woensdagmiddag in brand gevlogen op een oprit van een huis aan de Zandacker in Oisterwijk. Buurtbewoners probeerden het vuur met emmers water en een tuinslang te blussen. 

Redactie

Bij aankomst van de brandweer was het vuur daarom al zo goed als uit. De brandweer heeft de brand nog nageblust. De auto is verloren gegaan. De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Een auto is in brand gevlogen aan de Zandacker in Oisterwijk (foto: Persbureau Heitink).

