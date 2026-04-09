Meer verkeersdoden dan vorig jaar: Brabant wéér koploper

Vorig jaar kwamen in Brabant 123 mensen om het leven in het verkeer. Daarmee vielen in onze provincie de meeste verkeerdoden van heel Nederland. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. In vergelijking met een jaar eerder kwamen er in het Brabantse verkeer negen mensen meer om het leven.

Namens de provincie roept Smeulders alle nieuwe colleges in Brabantse gemeenten dan ook op om verkeersveiligheid mee te nemen in de coalitieakkoorden die momenteel worden voorbereid.

"Het is heel triest", reageert gedeputeerde Stijn Smeulders van mobiliteit. "Want achter die kille cijfers schuilen de namen van 123 mensen die nooit meer thuiskomen. Een stoel die voor altijd leeg blijft bij familie, vrienden of de sportclub. We moeten er met z’n allen alles aan doen om dat aantal omlaag te brengen. Als provincie, als weggebruiker en in de gemeenten."

"We gaan de komende jaren in Brabant 130.000 woningen bouwen", zegt Smeulders. "Het is essentieel dat verkeersveiligheid vanaf het allereerste begin wordt meegewogen bij de plannen voor de ontsluiting van al die woonwijken. Dat we de openbare ruimte veilig inrichten, dat er waar mogelijk geen obstakels staan in de eerste meters van de berm en dat we veilig verkeergedrag als norm stellen."

Trend in verkeersslachtoffers

Brabant blijft koploper wat betreft het aantal verkeersdoden. Al vier jaar telt het de meeste verkeersdoden van heel Nederland. In 2022 stond de teller op 141, in 2023 op 120 en in 2024 op 114. Na een daling van drie jaar is nu weer sprake van een stijging.

Omdat er in Brabant zoveel verkeersdoden vallen, werkt de provincie samen met gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, laat de provincie weten. De komende jaren ligt de extra focus daarbij op fietsers, afleiding in het verkeer en onervaren verkeersdeelnemers.

Rest van Nederland

De gestegen cijfers in Brabant sluiten aan bij het landelijke beeld. In heel Nederland kwamen het afgelopen jaar 759 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 84 meer dan een jaar eerder. Fietsers zijn het vaakst slachtoffer van een dodelijk verkeersongeval, met name fietsende mannen van 70 jaar en ouder.