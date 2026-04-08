Trouwreportage uit 1944 terug bij familie na vondst in Deurnese kringloop
Een trouwalbum uit 1944 van een Rotterdams stel dat opdook in een kringloopwinkel in Deurne, is weer terug in de familie. Na een artikel bij Rijnmond meldden de Udenhoutse kleinzoon en de schoondochter van het echtpaar zich.
Monique van Erp, die uit de omgeving van Den Bosch komt, vond de fotoreportage van het Rotterdamse stel in de kringloopwinkel in Deurne. "Ik werd getriggerd door alles wat er in zat: een verlovingskaart, trouwkaart en een geboortekaartje", zei ze eerder tegen Rijnmond. Op de foto's is te zien dat het oorlog is en dat er puinhopen liggen door bombardementen. Het huwelijk van Dick van Maanen en Jopie Verschuren vond plaats op 27 april 1944.
Monique kocht de reportage voor 17,50 euro en ging op onderzoek uit. "Ik dacht: ik neem het mee en maak er een sport van om te kijken of ik kan achterhalen wie het zijn." Ze ontdekte dat het dochtertje van de tweeling op de geboortekaart al na 29 dagen overleed. Van haar tweelingbroertje ontbrak ieder spoor. Haar zoektocht in het Rotterdamse stadsarchief leverde niets op.
'Verbaasd'
De publicatie bij Rijnmond leverde wel resultaat op. "Mijn moeder kreeg een appje van een oude bekende uit Rotterdam", zegt Dick van Maanen uit Udenhout. Hij is de zoon van het jongetje op de foto en dus de kleinzoon van het echtpaar van de trouwfoto. Dick zocht contact met Rijnmond en kreeg via de omroep contact met Monique.
"Toen ik dat appje van die oude bekende kreeg, was ik verbaasd", vertelt Anita van Maanen. Zij is de moeder van Dick en de schoondochter van het stel op de trouwfoto. "Ik zag meteen dat het mijn schoonouders waren."
Bijzonder moment
Afgelopen weekend overhandigde Monique de trouwreportage op de plek waar het echtpaar na de bruiloft ging wonen. Voor schoondochter Anita voelde dat als een bijzonder moment, zegt ze terwijl ze door het album bladert. "Ik vind het heel apart. Ik ben de vrouw van de enige zoon van dit bruidspaar."
"Dit zijn m'n opa en oma", voegt Dick toe. "Leuk en bijzonder. We hadden geen weet van het bestaan van dit album. Heel vreemd om in één keer een album in handen te krijgen wat ten tijde van de oorlog gemaakt is en waarin je opa en oma ineens terugziet."
'Echt leuk'
Het moment wordt nog specialer als ze aanbellen bij het huis waar het stel woonde en binnen mogen kijken. "Ik vind het echt leuk om even te zien en bijzonder ook", zegt Anita. Het pand blijkt nog altijd in de familie te zijn. "Wat bijzonder, dat wist ik niet."
Het huis is door de familie Van Maanen gebouwd en wordt nu verhuurd door een nicht van kleinzoon Dick. De zoektocht van Monique is daarmee afgerond. "Dat was ook het doel. Ik ben heel erg blij dat deze mensen er blij mee zijn." Dick heeft nog één opdracht, vertelt hij lachend: "Het album goed bewaren."