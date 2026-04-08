Trouwreportage uit 1944 terug bij familie na vondst in Deurnese kringloop

Een trouwalbum uit 1944 van een Rotterdams stel dat opdook in een kringloopwinkel in Deurne, is weer terug in de familie. Na een artikel bij Rijnmond meldden de Udenhoutse kleinzoon en de schoondochter van het echtpaar zich.

Monique van Erp, die uit de omgeving van Den Bosch komt, vond de fotoreportage van het Rotterdamse stel in de kringloopwinkel in Deurne. "Ik werd getriggerd door alles wat er in zat: een verlovingskaart, trouwkaart en een geboortekaartje", zei ze eerder tegen Rijnmond. Op de foto's is te zien dat het oorlog is en dat er puinhopen liggen door bombardementen. Het huwelijk van Dick van Maanen en Jopie Verschuren vond plaats op 27 april 1944.

Monique kocht de reportage voor 17,50 euro en ging op onderzoek uit. "Ik dacht: ik neem het mee en maak er een sport van om te kijken of ik kan achterhalen wie het zijn." Ze ontdekte dat het dochtertje van de tweeling op de geboortekaart al na 29 dagen overleed. Van haar tweelingbroertje ontbrak ieder spoor. Haar zoektocht in het Rotterdamse stadsarchief leverde niets op.

'Verbaasd'

De publicatie bij Rijnmond leverde wel resultaat op. "Mijn moeder kreeg een appje van een oude bekende uit Rotterdam", zegt Dick van Maanen uit Udenhout. Hij is de zoon van het jongetje op de foto en dus de kleinzoon van het echtpaar van de trouwfoto. Dick zocht contact met Rijnmond en kreeg via de omroep contact met Monique.