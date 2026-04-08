Hartverwarmende actie in de Efteling: bezoeker vangt elf kuikentjes op

Bij de Droomvlucht in de Efteling heeft een bezoeker zondag elf kuikentjes gered. De kleintjes dreigden vanuit een bloembak, die hoog tegen de gevel zit, op de eronder gelegen stenen te vallen. De man greep op het juiste moment in.

De reddingsactie van de man is gefilmd. Op de beelden is te zien hoe de bezoeker de kuikentjes één voor één opvangt en in een nabijgelegen vijver zet. Nicole Heijnen filmde het moment, waarover pretparksite Looopings schrijft. "Ik zag een eend uit de bak vliegen en ineens staat daar een kuikentje aan de rand. Daarna zie ik dat het kuikentje uitvliegt, maar het valt op de stenen", schrijft Heijnen bij haar Facebook-bericht. Toen de andere kuikentjes dreigden te springen, greep de redder in nood in.