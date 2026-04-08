Man redt elf kuikentjes in de Efteling, vielen van hoge bloembak

Vandaag om 20:00
Man redt kuikentjes bij de Droomvlucht in de Efteling (foto: Nicole Heijnen).
Bij de Droomvlucht in de Efteling heeft een bezoeker zondag elf kuikentjes gered. De kleintjes dreigden vanuit een bloembak, die hoog tegen de gevel zit, op de eronder gelegen stenen te vallen. De man greep op het juiste moment in.

Silke Bertens

De reddingsactie van de man is gefilmd. Op de beelden is te zien hoe de bezoeker de kuikentjes één voor één opvangt en in een nabijgelegen vijver zet. Nicole Heijnen filmde het moment, waarover pretparksite Looopings schrijft. "Ik zag een eend uit de bak vliegen en ineens staat daar een kuikentje aan de rand. Daarna zie ik dat het kuikentje uitvliegt, maar het valt op de stenen", schrijft Heijnen bij haar Facebook-bericht. Toen de andere kuikentjes dreigden te springen, greep de redder in nood in.

Als alle kuikentjes veilig in de vijver zwemmen, spreekt Nicole de man aan, die Engels sprak. "Thank you, you’re my hero", zegt ze. Waarop de man reageert: "So happy that I could help."

De beelden die Nicole op Facebook heeft gedeeld en Loopings heeft overgenomen hebben mee dan 5000 likes  gekregen.

Lees ook

