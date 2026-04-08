Ambtenaar ontslagen na zoeken van info over nieuwe liefde van haar ex

Een medewerker van de gemeente Land van Cuijk is op staande voet ontslagen omdat zij in de persoonlijke gegevens van de nieuwe vriendin van haar ex-man snuffelde. Ze deed dat zonder geldige reden. Het ontslag was terecht, maar de gemeente moet haar nog wel een ontslagvergoeding betalen, zo oordeelde de rechtbank in Den Bosch onlangs.

De vrouw keek tussen augustus 2024 en mei 2025 zeven keer in de persoonsgegevens van de nieuwe vriendin van haar ex-man. Daarnaast gluurde de ambtenaar ook in het dossier van haar eigen moeder.

De huidige vriendin van haar ex-man trok zelf aan de bel bij de gemeente en wilde inzage in haar persoonsgegevens. De gemeente startte vervolgens een onderzoek. Toen Land van Cuijk er achter kwam dat de ambtenaar in de dossiers had gekeken, wees zij haar de deur.

Psychisch in de war

De vrouw zei tijdens de rechtszaak op 4 maart dat ze psychisch in de war was. Volgens haar psycholoog had ze onder meer moeite met het loslaten van haar ex na een 'traumatische scheiding na vreemdgaan van haar partner', staat in de uitspraak.

De vrouw, die al meer dan twintig jaar bij de gemeente werkte, vocht haar ontslag aan bij de rechter. De gemeente zou geen goede reden hebben gehad om haar te ontslaan. Bovendien zou Land van Cuijk niet voortvarend te werk zijn gegaan.

De rechter ziet dat anders en heeft een duidelijk oordeel: het ontslag is terecht. De vrouw kan wel nog rekenen op een ontslagvergoeding van haar werkgever, de gemeente Land van Cuijk. De rechter vindt dat haar handelen niet dusdanig ernstig is geweest, waardoor ze gewoon recht heeft op zo'n vergoeding. Ze krijgt daarom ruim 37.000 euro.