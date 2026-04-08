Ruim 20 graden in Brabant: eerste officiële warme dag van het jaar

Het is woensdag de eerste officiële warme dag van het jaar in onze provincie. In Woensdrecht steeg de temperatuur om half twee 's middags naar de 20 graden en werd de grens voor een warme dag bereikt.

Het scheelde volgens Donny de Koning van Weerplaza maar weinig of de 20 graden was ook dit jaar in maart in Brabant al bereikt. "Het was een paar weken geleden 19,9 graden in Brabant. Het scheelde slechts 0,1 graad of het was toen al de eerste warme dag van het jaar geweest. Het had dit jaar dus zomaar ook uitzonderlijk vroeg het geval kunnen zijn."

De eerste officiële warme dag valt dit jaar iets later dan vorig jaar. In 2025 werd in Brabant al op 21 maart de 20 graden gepasseerd.

De laatst gemeten officiële warme dag was in Brabant op 29 september 2025. Het was toen 20,2 graden in Eindhoven en Gilze-Rijen.

Het warmst werd het deze woensdag in Woensdrecht. Daar werd de 22,3 graden in de middag aangetikt. Ook in de rest van Brabant was het aangenaam met temperaturen rond de 20 graden.

Landelijk ook eerste warme dag

Landelijk was het woensdag officieel ook de eerste warme dag van het jaar. Om tien voor drie 's middags steeg de temperatuur op het hoofdstation in De Bilt naar 20 graden.

Hoe is het weer de rest van de week?

De rest van de week gaat de temperatuur op en neer. Donderdag wordt het in ieder geval nog warmer dan woensdag en zal het tussen de 22 en 24 graden zijn. De Koning verwacht geen record, maar ijsjesweer zal het overdag zeker zijn.

Donderdagavond maakt de zon plaats voor onweer, regen en hagel in Oost-Brabant. Vrijdag zakt de temperatuur dan met bijna tien graden. "Een stuk lager dan we in de dagen daarvoor hebben gehad", vertelt De Koning. En dat zullen we ook gaan voelen: "De wind komt vrijdag vanuit het westen, waardoor het koud zal zijn."